Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» — «Атлетико»: стартовые составы команд на матч Примеры

«Барселона» — «Атлетико»: стартовые составы команд на матч Примеры
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 3 декабря, состоится матч 15-го тура испанской Примеры, в котором встретятся каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Хосе Санчес Мартинес. Игра начнётся в 23:00 мск. В прямом эфире матч покажет сервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера . 15-й тур
03 декабря 2023, воскресенье. 23:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Атлетико М
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Барселона»: Пенья, Араухо, Кунде, Мартинес, Канселу, Гюндоган, де Йонг, Педри, Рафинья, Левандовски, Феликс.

«Атлетико»: Облак, Хименес, Эрмосо, Молина, Рикельме, Витсель, Де Пауль, Коке, Льоренте, Гризманн, Мората.

Состав «Барселоны»

Состав «Барселоны»

Фото: Соцсети «Барселоны»

Состав «Атлетико»

Состав «Атлетико»

Фото: Соцсети «Атлетико»

После 14 туров Ла Лиги «Барселона» набрала 31 очко и занимает четвёртое место в чемпионате. В свою очередь, «Атлетико» также заработал 31 очко, но располагается на третьей строчке. При этом мадридский клуб провёл 13 матчей из-за переноса домашней игры 4-го тура с «Севильей».

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге чемпионата «Барселона» обыграла «Атлетико» со счётом 1:0. Во втором круге подопечные Хави одержали победу со счётом 1:0.

Материалы по теме
«Барселона» — «Атлетико». Жоау Феликс предан каталонцам!
«Барселона» — «Атлетико». Жоау Феликс предан каталонцам!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android