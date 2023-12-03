«Барселона» — «Атлетико»: стартовые составы команд на матч Примеры

Сегодня, 3 декабря, состоится матч 15-го тура испанской Примеры, в котором встретятся каталонская «Барселона» и мадридский «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. В качестве главного арбитра встречи выступит Хосе Санчес Мартинес. Игра начнётся в 23:00 мск. В прямом эфире матч покажет сервис Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Барселона»: Пенья, Араухо, Кунде, Мартинес, Канселу, Гюндоган, де Йонг, Педри, Рафинья, Левандовски, Феликс.

«Атлетико»: Облак, Хименес, Эрмосо, Молина, Рикельме, Витсель, Де Пауль, Коке, Льоренте, Гризманн, Мората.

Состав «Барселоны» Фото: Соцсети «Барселоны»

Состав «Атлетико» Фото: Соцсети «Атлетико»

После 14 туров Ла Лиги «Барселона» набрала 31 очко и занимает четвёртое место в чемпионате. В свою очередь, «Атлетико» также заработал 31 очко, но располагается на третьей строчке. При этом мадридский клуб провёл 13 матчей из-за переноса домашней игры 4-го тура с «Севильей».

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге чемпионата «Барселона» обыграла «Атлетико» со счётом 1:0. Во втором круге подопечные Хави одержали победу со счётом 1:0.