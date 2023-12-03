«Он был нашим основополагающим игроком». Тренер «Торино» — про Миранчука

Главный тренер итальянского «Торино» Иван Юрич высказался по поводу российского игрока «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Миранчук был очень важен для «Торино» в прошлом году, хотя в «Аталанте» он не так уж и важен. Это даёт вам понять, какой разрыв между Турином и Аталантой?

Речь идёт о разных мирах, разных ситуациях, которые объективно несопоставимы. Если мы думаем, что по игрокам находимся на уровне «Аталанты», мы делаем всё неправильно. Я убеждён, что команда может дать больше, но в последних пяти играх – включаю и игру с «Интером» – я видел команду, которая играет, у которой есть чёткие идеи, которая может набрать очки против любого. Будем надеяться, что у нас больше не будет травм, чтобы продолжать расти. Миранчук был для нас основополагающим с точки зрения выступлений, передач и голов, но ясно, что у них есть флот нападающих из шести-семи элементов, которые имеют большую ценность», — приводит слова Юрича пресс-служба клуба.