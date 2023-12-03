Георгий Джикия прокомментировал поражение «Спартака» в игре с «Ахматом»

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал поражение красно-белых в сегодняшнем матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:2).

«Проиграли сегодня, все прекрасно понимают. Хочется извиниться прежде всего перед болельщиками, которые сегодня приехали сюда поддержать нас. Что касается результата игры, да, многое не получилось. В первом тайме не забили хорошие моменты, хорошие подходы. Затем игра перевернулась вследствие того, что пропустили второй гол в начале второго тайма. Не смогли потом выиграть», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, на данный момент после 17 сыгранных матчей РПЛ «Ахмат» располагается в зоне стыковых матчей, на 13-й позиции с 16 очками. «Спартак» находится на седьмом месте с 27 очками.