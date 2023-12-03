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Два клуба итальянской Серии А следят за игроком «Локомотива» Тикнизяном

Два клуба итальянской Серии А следят за игроком «Локомотива» Тикнизяном
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Клубы итальянской Серии А «Болонья» и «Лацио» внимательно следят за игроком московского «Локомотива» Наиром Тикнизяном, сообщает Tuttomercatoweb.

По информации источника, итальянским клубам придётся выиграть конкуренцию со стороны иностранных команд для подписания Тикнизяна.

24-летний Тикнизян является воспитанником ЦСКА. В летнее трансферное окно 2021 года за € 5,5 млн перешёл в московский «Локомотив». С недавних пор Наир выступает за сборную Армении, с которой участвовал в отборочном турнире на чемпионат Европы — 2024.

В нынешнем сезоне Тикнизян провёл за железнодорожников 22 матча во всех турнирах, где забил семь мячей и отдал пять голевых передач. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 5 млн.

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