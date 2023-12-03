Радимов высказался об удалении Абаскаля за бросок Бериши в матче «Ахмат» — «Спартак»

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов прокомментировал эпизод, в котором главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль толкнул игрока «Ахмата» Бернарда Беришу, который угрожающе прыгнул в сторону Гильермо. За этот толчок Абаскаль был удалён. «Спартак» проиграл матч со счётом 1:2.

«Гол Агаларова — замечательно, что он вернулся и забил, тем более «Спартаку», «Ахмат» давно не обыгрывал красно‑белых. Всё могло бы измениться, если бы удалили негодяя, который совершил прыжок. Так не делается. Абаскаля хвалить здесь не за что, сдержаться ты обязан. Я бы тоже не сдержался, но Абаскаль сейчас немного в другой ситуации. Такие вещи не играют ему на руку. И турнирное положение «Спартака» заставляло команду играть на победу.

Поступок Бериши какой‑то неадекватный, хочется говорить о нём, а не о футболе. Хороший футболист, особенно для нашей Премьер‑Лиги, но зачем это делать?

Замены «Спартака»… не усилила ни одна. Не знаю, что происходит с Мозесом — мне кажется, его надо отпускать первым, человек ходит пешком. Соболев абсолютно не вошёл в игру, ему было тяжело, не знаю, в силу каких причин», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

Напомним, на 34-й минуте Бернард Бериша ускорился по центру и вырезал передачу внешней стороной стопы на Гамида Агаларова, который выскочил один на один и аккуратно перебросил Александра Селихова.

После этого Бериша угрожающе прыгнул в сторону Абаскаля, спровоцировав тренера. Абаскаль толкнул игрока грозненской команды, и за это судья матча Евгений Кукуляк удалил испанского специалиста.