«Наполи» — «Интер»: Тюрам сделал счёт разгромным

Сегодня, 3 декабря, проходит матч 14-го тура итальянской Серии А, в котором встречаются «Наполи» и «Интер». Игра идёт на стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступает Давиде Масса. Игра началась в 22:45 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 44-й минуте Николо Барелла отдал пас на Хакана Чалханоглу, который дальним мощным ударом открыл счёт.

На 62-й минуте после неудачного для «Наполи» рикошета и серии коротких передач Лаутаро Мартинес получил мяч рядом со штрафной на левом фланге и прострелил на Бареллу, который обыграл защитника на дриблинге и проткнул мяч в ближний угол мимо вратаря.

На 85-й минуте Маркус Тюрам сделал счёт разгромным.

На данный момент после 14 сыгранных матчей итальянской Серии А «Наполи» располагается на четвёртой строчке с 24 очками. «Интер» после такого же количества проведённых игр находится на втором месте с 32 очками.

В минувшем сезоне команды встречались дважды. В первом круге чемпионата миланцы обыграли «Наполи» со счётом 1:0. Во втором круге неаполитанцы обыграли «Интер» со счётом 3:1.