«Реал» рассматривает возможность подписания Аррисабалаги на постоянной основе

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти планирует убедить клуб приобрести права на 29-летнего вратаря Кепу Аррисабалагу, сообщает Relevo.

Сейчас голкипер выступает за клуб из столицы Испании на правах аренды из «Челси». В нынешнем сезоне Аррисабалага уже провёл за «Реал» 13 матчей, в которых пропустил 10 мячей. Клуб взял его у лондонцев из-за травмы основного вратаря Тибо Куртуа.

Нынешний контракт Аррисабалаги с «Челси» рассчитан до июня 2025 года.

На счету вратаря 13 матчей за сборную Испании, в том числе два в этом году. До перехода в «Челси» он выступал за «Атлетик», а до этого играл только за клубы низших испанских дивизионов.

В последнем матче «Реала» в Примере 2 декабря с «Гранадой» (2:0) Аррисабалага остался в запасе, уступив место в воротах украинцу Андрею Лунину.