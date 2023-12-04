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«Ювентус» готов приобрести полузащитника сборной Украины

«Ювентус» готов приобрести полузащитника сборной Украины
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Туринский «Ювентус» готов ускорить процесс приобретения центрального полузащитника «Шахтёра» и сборной Украины Георгия Судакова, сообщает Sport Mediaset.

По данным источника, туринцы рассматривают возможность предложения в 10-15 миллионов евро за 21-летнего украинца. У клуба также есть альтернативный вариант – Куадио Коне из «Боруссии» Мёнхенгладбах.

Действующий контракт Судакова с «Шахтёром» рассчитан до лета 2028 года. Ранее была информация, что горняки оценивают игрока гораздо дороже.

В текущем сезоне Георгий провёл 16 матчей, в его активе три гола и один ассист.

Ранее сообщалось, что скауты лондонского «Арсенала», португальской «Бенфики», «Брайтон энд Хоув Альбион», а также лондонского «Челси» наблюдали за футболистом.

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