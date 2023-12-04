Джуд Беллингем обратился к Андрею Лунину после победы над «Гранадой»

Голкипер «Реала» Андрей Лунин в одной из социальных сетей поделился впечатлениями от победы над «Гранадой» (2:0) в матче 15-го тура Ла Лиги.

«Ещё одна победа. Благодарю болельщиков «Реала» за поддержку», — написал Лунин.

Пост украинца прокомментировал его одноклубник Джуд Беллингем. «Снова разогрей пальцы, друг», — пошутил в комментариях англичанин.

Напомним, в комментариях после матча Лунин сказал, что по ходу встречи у него отмёрзли пальцы.

После результата субботнего матча «Реал» вновь поднялся на первое место в турнирной таблице испанского чемпионата сезона-2023/2024. Команда набрала 38 очков за 15 матчей. «Гранада» находится на 19-й строчке, заработав семь очков. Второе место занимает «Жирона» — у неё, как и у «Реала», 38 очков в активе.

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