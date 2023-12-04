Хакан Чалханоглу: мы послали огромное сообщение, потому что мы никогда не сдаёмся

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу высказался о победе над «Наполи» (3:0) в матче 14-го тура чемпионата Италии.

«Я рад своему голу, но считаю, что мы заслужили эту победу, отреагировав на победы других команд. Мы послали огромное сообщение, потому что мы никогда не сдаёмся. Есть две или три команды, которые борются друг с другом, и «Наполи» — сильная команда. Мы были более сконцентрированы, чем они, и мы знаем, что эта победа очень важна», — приводит слова Чалханоглу официальный сайт «Интера».

В нынешнем сезоне Чалханоглу сыграл 17 матчей, забил семь мячей и отдал одну голевую передачу.

После 14 туров «Интер» лидирует в Серии А с 35 очками. «Наполи» расположился на пятой строчке (24 очка).

Следующий матч «Интер» сыграет с «Удинезе». Встреча на стадионе «Сан-Сиро» состоится 9 декабря.