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Чалов: в перерыве матча с «Ростовом» были все мокрые. Это был почти пляжный футбол

Чалов: в перерыве матча с «Ростовом» были все мокрые. Это был почти пляжный футбол
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Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов поделился впечатлениями от игры на заснеженном поле в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (2:0).

«Я видел, как Игорь себе даже горку из снега создавал, чтобы мяч поставить. В целом, я ребятам перед игрой сказал, что сегодня многое будет похоже на пляжный футбол. Хорошо, что не было холодно особо. Нам всем было очень мокро, мы в перерыве всю одежду с себя скинули, кроме бутс, которые никак не высушить, всё поменяли. Так что нормально», — сказал Чалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Победу ЦСКА принесли точные удары Чалова и Виктора Мендеса. Всю игру в Москве шёл сильный снег, который внёс свои ограничения в стиль игры команд в этой встрече. В РПЛ уже сообщили, что игры следующего тура могут перенести на следующий год.

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