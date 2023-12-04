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Женская сборная России сыграла вничью с Парагваем

Женская сборная России сыграла вничью с Парагваем
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4 декабря состоялся второй товарищеский матч между женскими сборными Парагвая и России. Команды встретились на стадионе Национального центра женского футбола в городе Ипан (Парагвай). Игра завершилась со счётом 1:1.

Гол в составе сборной России на 34-й минуте забила Вероника Куропаткина. Во втором тайме парагвайские футболистки восстановили равенство на табло.

Напомним, первая товарищеская встреча основной женской сборной России под руководством Юрия Красножана с командой Парагвая прошла 1 декабря и завершилась крупной победой россиянок — 3:0.

Российские женские национальные команды разных возрастов отправились в Южную Америку 25 ноября, а вернутся в Россию 5 декабря. Ранее в октябре женская национальная команда, составленная из игроков до 20 лет, и молодёжная команда провели выездные матчи в Аргентине. Россиянки одержали победы в трёх из четырёх встреч, ещё одна игра завершилась вничью.

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