Генсек РФС: женской и молодёжной сборным легче договариваться о международных матчах

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что женской и молодёжной сборным легче договариваться о международных матчах.

«Женской и молодёжной сборным чуть легче договариваться о матчах. Мы сыграли два матча в Китае. Закрытый режим был пожеланием китайцев. С Аргентиной у сборной U20 закрытого режима не было — они просто находятся очень далеко, большая разница во времени», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ульяной Лукьянченко.

Напомним, на октябрьском сборе женские национальные команды России до 19 и 20 лет отправились в Аргентину. Российские девушки до 19 лет дважды обыграли сверстниц со счётом 4:0 и 7:1. А команда до 20 лет один раз победила сборную Аргентины со счётом 1:0 и один раз сыграла вничью 0:0.