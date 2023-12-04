Игрок «Локомотива» Морозов: поле было идеально подготовлено для такой погоды

Центральный защитник «Локомотива» Евгений Морозов высказался о состоянии поля в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (3:1).

«Достаточно тяжёлая игра получилась. Грамотно сыграли в обороне, не позволили особо много моментов «Зениту» создать, проявили характер и выиграли.

Было несколько тонких моментов, когда прерывал прострелы в штрафную? Даже не думаю об этом. Радостно, что в таких моментах сыграл качественно и предотвратил гол.

Как сказывается на игре центрального защитника такое поле? Достаточно комфортно играть, оно хорошего качества на самом деле. Мы думали, что намного хуже будет. Поле идеально подготовлено, я считаю, для такой погоды», — сказал Морозов в эфире телеканала «Матч ТВ».

После результата данного матча «Зенит» опустился на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 33 очка в 17 встречах. «Локомотив» же заработал 28 очков за аналогичное количество игр и поднялся на шестое место в турнирной таблице.