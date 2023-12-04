Круговой: в такую погоду можно играть. Правда, если наступят на ногу, будет больновато

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Данил Круговой высказался о поражении в матче 17-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:3).

«Плохая погода сказалась на поражении? Нет. У ЦСКА с «Ростовом» условия были ещё хуже. А у нас они были достаточно хорошие. Тем более обе команды находились в равной ситуации. В такую погоду вообще можно играть в футбол? Можно, ничего страшного. Правда, если наступят на ногу, будет больновато.

Как так получилось, что «Локомотив» второй раз за сезон обыграл «Зенит»? С «Динамо» то же самое. Мы опять не реализовали свои моменты. Пропустили курьёзный первый мяч. Сергей Богданович предупреждал, что в таких матчах всё решают стандарты. Сложно показать игру в плохих погодных условиях. Так и получилось. Со стандарта пропустили первый курьёзный мяч, когда Миша Кержаков забил в свои ворота, и во втором моменте Глушенкову просто повезло. Он хорошо направил мяч», — приводит слова Кругового «Евро-Футбол.Ру».