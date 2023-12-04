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Лёвин: отсутствие Галактионова в игре с «Зенитом» было для «Локомотива» проблемой

Лёвин: отсутствие Галактионова в игре с «Зенитом» было для «Локомотива» проблемой
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Старший тренер «Локомотива» Олег Лёвин высказался об отсутствии главного тренера красно-зелёных Михаила Галактионова и капитана Дмитрия Баринова в матче 17-го тура РПЛ с «Зенитом» (3:1),

«Как повлияла на команду дисквалификация главного тренера и капитана? Естественно, отсутствие главного тренера в этой игре — для нас проблема. Но есть ситуация, и мы должны были из неё выходить. Есть тренерский штаб, который пытался минимизировать его отсутствие на скамейке запасных. Это очень тяжело. Дмитрий — это капитан команды. Думаю, лишних слов здесь говорить не нужно. Естественно, это потеря для нас — и как человека, как лидера, и как футболиста. Но есть люди, которые находятся в тренировочном процессе, в конкурентной среде. Они вышли и смогли достойно Дмитрия заменить», — приводит слова Лёвина пресс-служба клуба.

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