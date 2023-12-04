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Источник: «Локомотив» интересуется возможностью трансфера Джикии в зимнее трансферное окно

Источник: «Локомотив» интересуется возможностью трансфера Джикии в зимнее трансферное окно
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«Локомотив» проявляет интерес к 30-летнему защитнику «Спартака» Георгию Джикии, стороны рассматривают возможность перехода уже в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, на вероятность трансфера могут повлиять несколько факторов: «Локомотив» испытывает финансовые сложности, а в «Спартаке» по-прежнему нет полной ясности с позицией тренера. Эти причины могут осложнить процесс переговоров по Джикии. Георгий выступает за «Спартак» с января 2017 года после перехода из «Амкара».

В нынешнем сезоне защитник провёл только шесть матчей в рамках Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 6,5 млн.

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