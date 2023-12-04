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Ещенко: Бериша лукавит, если говорит, что не специально так прыгал перед Абаскалем

Ещенко: Бериша лукавит, если говорит, что не специально так прыгал перед Абаскалем
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Бывший защитник московских «Спартака», «Локомотива» и сборной России Андрей Ещенко поделился мнением о скандальном эпизоде между главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем и футболистом «Ахмата» Бернардом Беришей в матче 17-го тура РПЛ (0:2).

«Может быть, они что-то выясняли ещё до игры. Думаю, Бериша тоже не просто так прыгал, а хотел эмоционально вывести. Он лукавит, если говорит, что не специально так сделал или просто праздновал. У этого была подоплёка. К сожалению, главный тренер «Спартака» повёлся на провокацию. Бериша выполнил провокацию и вывел тренера на эмоцию», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, на 34-й минуте Бернард Бериша ускорился по центру и вырезал передачу внешней стороной стопы на Гамида Агаларова, который выскочил один на один и аккуратно перебросил Александра Селихова.

После этого Бериша угрожающе прыгнул в сторону Абаскаля, спровоцировав тренера. Абаскаль толкнул игрока грозненской команды, и за это судья матча Евгений Кукуляк удалил испанского специалиста.

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