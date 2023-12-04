Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко высказался о возможном переносе 18-го тура РПЛ из-за морозов и возможных снегопадов.

«Если погодные условия не позволяют, то надо переносить. Мы же хотим хороший и качественный футбол для наших болельщиков. Стоило ли проводить вчерашние матчи? Решения принимают люди. Можно было одной из сторон отказаться — может быть, отменили бы и перенесли. Не каждый же день у нас такое происходит.

Можно рассматривать разные варианты. У нас пять городов, где нет снега. На юге не было снега, играли в одних майках — можно там проводить матчи. Например, «Локомотиву» с «Зенитом» можно было играть не в Москве, а в Питере под закрытой крышей. Последние туры можно делать на юге — всё было бы нормально. Нужно садиться руководителям клубов и разным организациям, чтобы решать», — сказал Ещенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.