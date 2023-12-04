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Наир Тикнизян: знал, что на матче сборной Армении присутствовали европейские скауты

Наир Тикнизян: знал, что на матче сборной Армении присутствовали европейские скауты
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Защитник «Локомотива» и сборной Армении Наир Тикнизян признался, что знал о факте присутствия европейских скаутов на матче отборочного турнира ЧЕ-2024 Хорватия — Армения. В то же время он подчеркнул, что не знает, какие именно клубы следят за ним. Ранее итальянские СМИ писали, что Тикнизян интересен «Лацио» и «Болонье».

«Да, я знал, что на матче сборной Армении против Хорватии присутствовали европейские скауты. Мой агент, Александр Клюев, ещё до игры сказал, что на матче будут скауты. Но не сказал, какие именно. Поэтому я не знаю, честно говоря, из каких чемпионатов и клубов они были», — приводит слова Тикнизяна «РБ Спорт».

Напомним, сборная Армении уступила в матче с командой Хорватии со счётом 0:1.

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