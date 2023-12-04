Сёмин: помню, мы играли в ноябре в Хабаровске в -20℃, а потом полетели на Лигу чемпионов

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о возможном переносе матчей 18-го тура РПЛ из-за непогоды.

«Погодные условия — непредсказуемая вещь. Нужно ориентироваться за день до матча, и если будут несоответствующие погодные условия — перенести на следующий год. Ничего страшного нет. Рассматривать нужно каждый матч отдельно: в Сочи будет хорошая погода, в Ростове и Краснодаре — тоже.

Когда верстается календарь, команды должны внимательнее отнестись к этому. Можно было последние матчи играть на более южных стадионах или в Петербурге, где стадион закрытый. Ситуацию можно было спрогнозировать, когда составлялся календарь.

Раньше как-то находили возможность нормально играть. Календарь составлялся заранее. Команды должны были просмотреть и сказать: «Вот здесь, в декабре, вопрос большой». Я помню, мы как-то играли в конце ноября в Хабаровске в -20℃, а потом полетели на Лигу чемпионов», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.