Зиньковский: надо либо переносить последние несколько туров, либо привыкнуть и играть всем

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский высказался о возможном переносе матчей 18-го тура РПЛ на весну из-за непогоды.

«Тут надо либо переносить последние несколько туров, либо привыкнуть и играть всем. Конечно, где-то в такое время года, в декабре, может выпасть снег. Я думаю, что это ни для кого не секрет. Либо все принимают решение и играют, либо принимают решение и не играют — переносят эти туры на следующую часть. Хотя в конце февраля тоже холодно. В прошлом сезоне мы играли с «Локомотивом» на Кубок. Так же холодно было», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Московский «Спартак» после 17 сыгранных туров чемпионата России располагается на седьмом месте турнирной таблицы, набрав 27 очков.