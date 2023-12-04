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Антон Зиньковский назвал причины слабой игры «Спартака» в гостях

Антон Зиньковский назвал причины слабой игры «Спартака» в гостях
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Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский высказал предположение, почему «Спартак» так плохо играет на выезде. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали семь очков из 24 возможных в гостевых матчах.

«Тяжело сказать. Разные факторы. В каждой игре всё складывается по-разному. То удаление, то ещё что-то. Бывают плохие матчи. Почему-то они на выезде получаются — и подряд, и не подряд. И просто как-то тяжелее на выезде в этом сезоне играть. Непонятно почему. Вот так складывается чемпионат», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Московский «Спартак» после 17 сыгранных туров чемпионата России располагается на седьмом месте турнирной таблицы, набрав 27 очков.

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