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Болельщики «Монако» признали Головина лучшим игроком матча с «Монпелье»

Болельщики «Монако» признали Головина лучшим игроком матча с «Монпелье»
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин был признан лучшим игроком матча 14-го тура Лиги 1 с «Монпелье» (2:0) по версии болельщиков монегасков, сообщает пресс-служба клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

27-летний Головин провёл на поле всю игру, но результативными действиями не отметился.

Фото: Аккаунт ФК «Монако» в соцсети Х

Напомним, в матче с «Монпелье» российский полузащитник установил ряд личных статистических достижений. За матч Головин сделал рекордные за время выступлений во французском чемпионате 99 касаний, а также восемь передач под удар. Последнее достижение также является повторением рекорда этого сезона среди всех игроков во Франции.

Кроме того, Головин поставил личный рекорд по количеству точных передач в финальную треть поля — 29. Также в прошедшей игре на его счету три удара, в том числе одно попадание в каркас ворот, и три отбора.

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