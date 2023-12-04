«МЮ» объявит о сделке между Рэтклиффом и Глэйзерами в начале следующей недели

О сделке по приобретению 25% акций футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» миллиардером и один из самых богатых людей Великобритании Джимом Рэтклиффом у семьи Глэйзеров будет официально объявлено в начале следующей недели. Об этом сообщает журналист Марк Кляйнман в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, ранее в СМИ появлилась информация, что Рэтклифф приобретёт 25% акций «Манчестер Юнайтед» за £ 1,3 млрд (€ 1,4 млрд).

Также сообщалось, что владелец INEOS Рэтклифф планирует обращаться к бывшему наставнику клуба сэру Алексу Фергюсону за помощью по многим вопросам. Среди кандидатов на должность спортивного директора рассматриваются Ли Конгертон из «Аталанты», Андреа Берта из мадридского «Атлетико», Паоло Мальдини и Рикки Массара.