Скоулз: «В «Манчестер Юнайтед» слишком много ленивых игроков, это не должно сходить с рук»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз высказался о поражении команды Эрика тен Хага в матче с «Ньюкаслом».

«На данный момент это просто плохая футбольная команда, вот и всё. Те результаты, которых они добились в последнее время, обманчивы. В команде слишком много ленивых игроков – такое не должно сходить с рук», – заявил Скоулз для официального сайта английской Премьер-лиги.

Напомним, «МЮ» проиграл на выезде «Ньюкаслу» в матче 14-го тура. Хотя итоговый счёт всего 1:0, хозяева переиграли гостей во всех ключевых показателях: владение – 58/42, удары – 22 против 8, удары в створ – 4/1. После этого матча «Манчестер Юнайтед» опустился на 7-ю позицию в таблице, а «Ньюкасл» – поднялся на 5-ю строчку.