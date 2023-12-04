Санчо хочет подождать с уходом, чтобы посмотреть на изменения в «МЮ» после смены владельца

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо всё ещё склоняется к уходу из клуба в зимнее трансферное окно, но также хочет подождать и посмотреть, что произойдёт внутри клуба после смены владельца. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг в соцсети Х (ранее Twitter).

Сегодня, 4 декабря, стало известно, что о сделке по приобретению 25% акций футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» миллиардером и один из самых богатых людей Великобритании Джимом Рэтклиффом у семьи Глэйзеров будет официально объявлено в начале следующей недели.

На данный момент в СМИ сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Ювентуса», дортмундской «Боруссии» и клубов Саудовской Аравии. Вероятнее всего, 23-летний игрок уйдёт из «Манчестер Юнайтед» на правах аренды.

Санчо выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. Санчо забил всего девять голов и отдал шесть результативных передач в английской Премьер-лиге в течение двух первых сезонов после перехода в «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне англичанин сыграл всего 76 минут, трижды выходя на замену. Джейдон достаточно давно не появляется на поле из-за конфликта с Эриком тен Хагом.