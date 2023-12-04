Селекционер «Факела» Самедов высказался о решении РПЛ провести матчи 18-го тура

Селекционер «Факела», а также бывший футболист сборной России Александр Самедов прокомментировал решение РПЛ провести матчи 18-го тура чемпионата.

«Могу только сказать, что приложим все усилия для того, чтобы подвести поле и стадион к матчу с «Динамо» в нормальном виде. Команда готовится в обычном штатном режиме. Всё хорошо. Не в курсе, советовалась ли лига по этому поводу с клубом. Но если приняли решение играть, значит, остаётся только играть. Ничего тут не поделаешь. Лично я не вижу в такой погоде ничего страшного. Когда сам был футболистом, проводили встречи при снеге каждый год — в начале ноября и конце декабря. Есть аномальные состояния погоды, на которые мы не способны повлиять», — приводит слова Самедова RT.

Напомним, ранее в связи с сильным снегопадом во время некоторых матчей 17-го тура Российской Премьер-Лиги возникла дискуссия о возможном переносе 18-го тура с декабря на весеннюю часть сезона-2023/2024. Однако президент РПЛ Александр Алаев развеял эти дискуссии заявлением, что следующий тур всё-таки будет проведён перед зимним перерывом.