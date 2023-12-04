Веденеев: «Зенит» играл лучше «Локо». Сомнительное поле снизило потенциал команды

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев заявил, что сине-бело-голубые играли лучше в матче 17-го тура МИР РПЛ с «Локомотивом» (1:3).

«Победа — это всегда комплекс причин. В данном матче сыграло несколько факторов. Во-первых, плохая погода. Поле сомнительного качества снизило потенциал «Зенита», потому что много бразильцев, а игра основана на контроле мяча. «Локомотив» забил легкий мяч и, естественно, им стало легче играть с форой в один гол. Когда «Зенит» пропустил второй мяч, тренеры обеих команд сделали замены. Редкий случай, когда «Зениту» это не помогло. Вышли игроки которые не играли. Например, Фернандес, который несколько месяцев пропустил. Холод, поле, непривычные позиции многих игроков — все это привело к скомканному отрезку в котором они умудрились пропустить. Большую часть времени «Зенит» играл лучше», — сказал Веденеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Муценко Андреем.