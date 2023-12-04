«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» продолжают борьбу за Серу Гирасси

«Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» близки к подписанию нападающего «Штутгарта» Серу Гирасси. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, оба английских клуба готовят финальное предложение для «Штутгарта» по сенегальскому футболисту. Также обсуждаются личные условия для игрока. Отмечается, что в гонку за подписание 27-летнего бомбардира может включиться «Фулхэм», ищущий замену сербскому нападающему Александру Митровичу, который сейчас выступает в чемпионате Саудовской Аравии за «Аль-Хиляль».

Гирасси выступает за «Штутгарт» с 2022 года. В текущем сезоне форвард провёл за команду 12 матчей во всех турнирах, в которых отметился 17 голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Сумма отступных, прописанная в контракте футболиста со «Штутгартом», составляет € 17,5 млн.