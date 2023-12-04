Пиняев: Захаряна надо поддержать! Для СМИ играть хорошо — это только отдавать и забивать

Игрок московского «Локомотива» Сергей Пиняев призвал поддержать российского полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна, несмотря на не лучший старт в испанском клубе.

«Хочется также сказать и про Арсена Захаряна — он адаптируется, старается. Смотрел матч с «Зальцбургом» — он отыграл 90 минут, великолепно играл, был одним из лучших, но писать продолжают о том, сколько у Арсена матчей без голевых действий. Считаю, что парень выходит и доказывает в одном из самых сложных чемпионатов. Он проходит период адаптации — наоборот, надо поддержать. Очень мало людей учитывают факторы, из которых складывается стабильность. Для СМИ играть хорошо — это только отдавать и забивать, а не делать какую-либо другую работу на поле, которая не ценится», — приводит слова Пиняева «РБ Спорт».

Напомним, из 13 встреч «Реала Сосьедад», в которых участвовал Захарян, он сыграл только в одном с первой и до последней минуты. Арсен ещё не успел отметиться результативными действиями за испанский клуб.

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