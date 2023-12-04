Гари Невилл: мне надоело — не хочу смотреть игры «Ман Юнайтед», я устал от своего клуба

Бывший футболист английского «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл после поражения в матче 14-го тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед» (0:1) раскритиковал манкунианцев.

«Продолжаются те же самые разговоры. Люди говорят: «Ну мы, конечно, не можем избавиться от тренера. Нам нужно избавиться от игроков, потому что именно они избавились от других наставников».

А потом мы обращаемся к владельцам – и мне скучно. Я устал от своего клуба. Я больше не хочу смотреть их игры, и это самое печальное обвинение, которое вы можете предъявить своему футбольному клубу, когда вам надоест смотреть их матчи.

И это говорю не только я. Пара человек за последние пару недель сказали: «Всё, хватит», — приводит слова Невилла Sky Sports.