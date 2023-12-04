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Карпин – о снежном матче с ЦСКА: в РПЛ согласовали перенос игры на следующий день

Карпин – о снежном матче с ЦСКА: в РПЛ согласовали перенос игры на следующий день
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что руководство МИР РПЛ хотело перенести матч 17-го тура с ЦСКА (0:2) на следующий день.

«Говорят, что матч не перенесли из-за регламента? Я не знаю, что написано в регламенте и кто принимал это решение. Поэтому после игры и задал вопрос, пытаясь выяснить, чьё это решение. Причём за полчаса до начала игры, по словам сотрудников РПЛ, судья склонялся к переносу матча. В РПЛ согласовали перенос на следующий день на 17:00 с «Матч ТВ», МВД и остальными ответственными организациями. Что произошло за эти 30 минут? Кто-то принял решение, если судья говорит, что это не он. И ещё раз — зачем?», — приводит слова Карпина Sport24.

Напомним, за несколько часов до матча ЦСКА — «Ростов» в Москве пошёл сильный снегопад. Снег с поля убирали трактор и работники стадиона.

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