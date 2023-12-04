Жена Месси показала, как аргентинец занимается в зале

Антонелла Рокуццо, жена нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси, показала, как аргентинец занимается в спортивном зале после окончания сезона в МЛС.

Напомним, Месси стал футболистом «Интер Майами» минувшим летом. В прошлом сезоне Лионель провёл за американский клуб 14 матчей, в которых записал в свой актив 11 голов и пять результативных передач. В составе «Интер Майами» футболист выиграл Кубок лиг. Также Лионель провёл пять матчей за сборную Аргентины в рамках отбора в Южной Америке на чемпионат мира 2026 года, в которых отметился тремя забитыми мячами.

В конце октября Лионель Месси выиграл восьмой «Золотой мяч». Награда лучшему игроку мира по итогам года была вручена в Париже. Аргентинский нападающий «Интер Майами» был удостоен этой чести во многом благодаря победе сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре.