«Динамо» обыграло «Рубин» и поднялось на третье место в РПЛ

Сегодня, 4 декабря, в заключительном матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 встречались московское «Динамо» и казанский «Рубин». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком (Владивосток). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры. «Динамо» обыграло «Рубин» со счётом 1:0.

В первом тайме, на 25-й минуте, нападающий «Динамо» Константин Тюкавин открыл счёт в матче, выведя бело-голубых вперёд. Гол Тюкавина так и остался последним в данной встрече, «Динамо» одержало минимальную победу со счётом 1:0.

После результата данного матча «Динамо» набрало 31 очко в 17 матчах и поднялось на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, обойдя самарские «Крылья Советов». «Рубин» (25 очков) остался на восьмом месте.