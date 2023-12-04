Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Сельта — Кадис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Динамо — Рубин 1:0, результат матча 17-го тура РПЛ 4 декабря

«Динамо» обыграло «Рубин» и поднялось на третье место в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 4 декабря, в заключительном матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 встречались московское «Динамо» и казанский «Рубин». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Цыганком (Владивосток). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры. «Динамо» обыграло «Рубин» со счётом 1:0.

В первом тайме, на 25-й минуте, нападающий «Динамо» Константин Тюкавин открыл счёт в матче, выведя бело-голубых вперёд. Гол Тюкавина так и остался последним в данной встрече, «Динамо» одержало минимальную победу со счётом 1:0.

После результата данного матча «Динамо» набрало 31 очко в 17 матчах и поднялось на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, обойдя самарские «Крылья Советов». «Рубин» (25 очков) остался на восьмом месте.

МИР Российская Премьер-лига . 17-й тур
04 декабря 2023, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 0
Рубин
Казань
1:0 Тюкавин – 25'    
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android