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Гурцкая — о жалобах Ивича на судейство: у провинциальных команд комплекс больших городов

Гурцкая — о жалобах Ивича на судейство: у провинциальных команд комплекс больших городов
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Футбольный агент Тимур Гурцкая отреагировал на слова главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича о дисквалификации нападающего Джона Кордобы. Сербский специалист заявил, что наказание для форварда могло бы быть куда мягче, играй он за «Зенит» или за любой из московских клубов.

«У маленьких местечковых, провинциальных команд существует комплекс больших городов. Этим командам всё время кажется, что если бы они были москвичами или питерцами, то к ним относились бы по-другому.

За 17 туров не было ни одной судейской ошибки против «Краснодара». Поэтому к чему была фраза про Москву и «Зенит» — непонятно.

Если «быки» будут говорить «мы самые сильные, мы всех порвём», то подумают, что навлекут на себя беду, и вся эта столичная ненависть нападёт на «Краснодар». И тогда их смешают с грязью.

Легче накидывать аккуратно, покусывая где-нибудь за задницу не так больно. Чтобы не навлекать на себя беду», – сказал Гурцкая в эфире шоу «Это футбол, брат!» на Youtube.

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