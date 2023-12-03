Тренер «Краснодара» Ивич эмоционально отреагировал на дисквалификацию Кордобы в РПЛ

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич высказался о четырёхматчевой дисквалификации нападающего «быков» Джона Кордобы за непристойный жест в адрес арбитра. Соответствующее решение ранее принял КДК РФС.

«Я – тренер, который настаивает на дисциплине. Она очень важна для меня. Никто из нас не ожидал того, что сделал Кордоба. Он наказал команду и себя.

Разумеется, это будет иметь последствия. То, что он сделал – очень плохой пример, я не намерен покрывать ни его, ни кого-то другого. Кордоба – взрослый парень, ему известно, что игрок может делать на поле, а что – нет.

Мы общаемся с Кордобой перед каждой игрой. Я убеждаю его быть спокойнее. Почему? Почему говорю именно с ним? Потому что Джон Кордоба – нападающий, который получает больше всего ударов и тычков в РПЛ.

Четыре из пяти раз, когда Кордобу бьют, это фол, но судья даёт только один штрафной. Если бы Кордоба играл в московском клубе или «Зените», из этих пяти ситуаций было бы четыре штрафных. Может, пять. Я уверен в том, что говорю.

Мы видим, как Кордобу бьют, держат руками, видим, что с ним делают соперники. Сейчас они думают: «Почему бы и нет, ведь на Кордобе не дадут фола. Мы будем делать то, что захотим».

Ещё раз: я не защищаю Кордобу, он не должен был этого делать, он столкнётся с последствиями. Но, ребята, давайте немного защитим его нормальными решениями во время игры.

Я не прошу кого-то дать мне то, чего я не заслужил. Я прошу только 50 на 50. Это то, чего мы все хотим. Каждый из тех, кто работает с Кордобой, хочет только этого.

Я уверен: то, как с ним борются, то, как его бьют, – это ненормально. Когда из пяти дают только один штрафной…

Дисциплина очень важна для меня. Я говорю не только о Джоне: у нас есть игроки с тремя-четырьмя жёлтыми карточками за разговоры. Для них, конечно, тоже будут последствия. Когда ты получил одну карточку, – окей, могу понять, ты не сдержался и что-то сказал. Но вообще в этот момент ты должен защищать команду, ты не можешь делать всё, что хочешь. Если кто-то получает три-четыре жёлтые карточки за разговоры, – это неуважение к команде.

Тебе платит клуб. Когда ты подписывал контракт, должен был прочесть, что ты имеешь право делать, а что – нет. То же самое – у тренера. Мне было бы проще выйти на поле, высказать всё судье и получить удаление. Но я контролирую себя», — приводит слова Ивича с пресс-конференции официальный сайт «Краснодара».