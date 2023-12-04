Член совдира «Динамо»: клуб очень хочет завоевать трофеи как в РПЛ, так и в Кубке России

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о турнирных амбициях бело-голубых в текущих розыгрышах чемпионата и Кубка России.

«Пять побед подряд у «Динамо»? Связываю это с тем, что у нас тренерский штаб, который всё больше и больше понимает команду у её возможности. Также связываю с тем, что у нас подобрался качественный состав, которому по силам выполнять самые высокие задачи.

К какой цели движется команда? «Динамо» очень хочет завоевать трофеи как в РПЛ, так и в Кубке России», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

На данный момент «Динамо» набрало 31 очко в 17 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В Кубке России бело-голубые смогли одолеть «Зенит» в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ (1:0). Ответная игра состоится в марте 2024 года.