Федор Смолов не забивает за «Динамо» с игры в 14 матчах РПЛ подряд

Сегодня, 4 декабря, в заключительном матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 встречались московское «Динамо» и казанский «Рубин». «Динамо» обыграло «Рубин» со счётом 1:0. Нападающий бело-голубых Фёдор Смолов вышел на замену на 65-й минуте, но не смог отметиться результативными действиями.

Таким образом, без учета голов с пенальти, Смолов не забивает в 14 матчах РПЛ подряд – его худшая сухая серия со времен 45-матчевой серии в 2011-2014 годах. Последний раз с игры Фёдор забивал в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Всего в текущем сезоне РПЛ Фёдор провёл 16 матчей, в которых забил четыре гола.

Напомним, после результата этого матча «Динамо» набрало 31 очко в 17 матчах и поднялось на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, обойдя самарские «Крылья Советов». «Рубин» (25 очков) остался на восьмом месте.