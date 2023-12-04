«Арис» благодаря дублю Кокорина разгромил АЕЛ со счётом 4:0

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Сегодня, 4 декабря, в матче 13-го тура кипрского Первого дивизиона сезона-2023/2024 встречались лимасольские АЕЛ и «Арис». Игра проходила на стадионе «АЕЛ Арена» в Лимасоле, Кипр. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 20:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу гостей.

На 39-й минуте Александр Кокорин получил пас в штрафной и спокойно расстрелял голкипера соперника.

На 44-й минуте игрока АЕЛа Эзекил Хенти получил прямую красную карточку.

На 45+4-й минуте Михлали Маямбела удвоил преимущество гостей.

На 66-й минуте Кокорин оформил дубль.

На 88-й минуте Велько Николич сделал счёт 4:0.

Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Ариса»

Напомним, российский нападающий Александр Кокорин появился на поле с первых минут и отметился двумя забитыми мячами.

На данный момент после 13 сыгранных матчей кипрского Первого дивизиона АЕЛ располагается на 10-й строчке с 13 очками. «Арис» находится на первом месте с 29 очками.