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Смолов: в детстве в снегу играть прикольно. А самая жесть была в Томске в -17 градусов

Смолов: в детстве в снегу играть прикольно. А самая жесть была в Томске в -17 градусов
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Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов после матча 17-го тура МИР Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (1:0) рассказал про игру в -17 градусов в Томске.

«В детстве вообще играешь на снегу. Даже наоборот прикольно. Красный мяч дали раз в году — бегаешь довольный с пакетами на шерстяных носках. Помню, когда «Динамо» в 2008 году выиграло бронзовые медали. Тогда был матч в Томске при -17. Сыграли 0:0. Вот это была жесть», — передаёт слова Сломова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После результата этого матча «Динамо» набрало 31 очко в 17 матчах и поднялось на третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, обойдя самарские «Крылья Советов». «Рубин» (25 очков) остался на восьмом месте.

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