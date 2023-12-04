Смолов: футбол в снегопад — не для фанатов, да и не для футболистов тоже

Нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов высказался о погодных условиях, с которыми столкнулись футболисты команд РПЛ в 18-м туре.

«Футбол в снегопад — явно не для болельщиков. Не знаю, кто у нас компетентен в этом плане и кто за это отвечает, но как последним кубковым матчем можно было заканчивать в этом году. Тем более, если календарь позволяет перенести матч.

Конечно, это не для болельщиков и зрителей на трибунах. Да и не для спортсменов в том числе. Для кого? Вы мне скажите (смеётся). Не первый матч в снегу, да и не последний, скорее всего. Есть что есть», — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, ранее в связи с сильным снегопадом во время некоторых матчей 17-го тура Российской Премьер-Лиги возникла дискуссия о возможном переносе 18-го тура с декабря на весеннюю часть сезона-2023/2024. Однако президент РПЛ Александр Алаев развеял эти дискуссии заявлением, что следующий тур всё-таки будет проведён перед зимним перерывом.