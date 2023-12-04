Защитник «Барселоны» Мартинес пропустит три недели из-за травмы бедра

Защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес выбыл до конца 2023 года из-за травмы бедра. Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, врачи диагностировали у защитника повреждение задней поверхности правого бедра. Сроки восстановления Мартинеса не уточняются. Однако по ориентировочным прогнозам игрок обороны будет недоступен на протяжении трёх недель.

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Мартинес перешёл в «Барселону» прошлым летом на правах свободного агента. В нынешнем сезоне защитник провёл за каталонцев 10 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt ориентировочная стоимость футболиста составляет € 8 млн.

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