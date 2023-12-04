Холанд стал худшим игроком топ-5 лиг по числу нереализованных голевых моментов в сезоне

Нападающий английского «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд стал худшим игроком из топ-5 лиг по количеству нереализованных голевых моментов в сезоне, сообщает WhoScored.

Норвежский футболист не реализовал 15 голевых моментов, что является худшим результатом среди всех игроков из топ-5 лиг.

За «Манчестер Сити» Эрлинг выступает с лета прошлого года. При этом только в нынешнем сезоне в рамках английской Премьер-лиги норвежский форвард забил 14 мячей в 14 матчах, а также записал на свой счёт четыре результативные передачи.

После 14 туров АПЛ «Манчестер Сити» набрал 30 очков и занимает третье место в чемпионате. Лидером чемпионата после аналогичного количества проведённых игр является «Арсенал» с 33 очками. На второй строчке располагается «Ливерпуль», у которого 31 очко.