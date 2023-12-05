Экс-игрок «МЮ» парковался в Манчестере по жетону мёртвого человека

Бывший игрок английского «Манчестер Юнайтед» Равел Моррисон парковался в Манчестере по жетону мёртвого человека.

«Это решение показывает, что закон применим ко всем, без исключений. Я благодарен за усердную работу наших офицеров-расследователей, а также юрисконсульта, которые смогли успешно возбудить это дело.

Наши офицеры ежедневно патрулируют улицы, чтобы убедиться, что синие значки используются законно, и мы без колебаний примем меры, если обнаружим людей, пытающихся обойти закон», — приводит слова представителя городского совета Манчестера Daily Mail.

Синий парковочный значок, которым пользовался Моррисон, был обнаружен парковщиками как недействительный, поскольку принадлежал человеку, умершему в феврале 2022 года.

На его Audi А3 выписали штраф, а затем отвезли на штрафстоянку, где Моррисон забрал её позже в тот же день. 30-летний футболист объяснил, что приобрёл синий значок у кого-то на «Олд Траффорд» за € 58.

Пропуска с синими значками выдаются лицам с ограниченными возможностями или заболеваниями и позволяют им парковаться ближе к месту назначения на автостоянках.