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«Где деньги?» Фанаты «Севильи» устроили акцию протеста, требуя отставки руководства клуба

«Где деньги?» Фанаты «Севильи» устроили акцию протеста, требуя отставки руководства клуба
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Около сотни болельщиков «Севильи» вышли на акцию протеста, выражая таким образом недовольство нынешним руководством андалусийского клуба. Об этом информирует AS.

По информации источника, фанаты «Севильи» собрались недалеко от отеля, где проходило собрание акционеров клуба, и скандировали лозунги: «Руководство в отставку!», «Кастро, где деньги?» (Хосе Кастро — один из президентов «Севильи» с 2013 года. — Прим. «Чемпионата»). Также поклонники «Севильи» демонстрировали баннеры, на которых было написано «Клуб плывёт по течению, прочь из «Севильи». Подчёркивается, что акция прошла без инцидентов и задержаний.

Напомним, после 14 туров испанской Примеры андалусийский клуб набрал 13 очков и на текущий момент занимает 15-е место в чемпионате.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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