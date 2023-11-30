Тренер «Севильи» Алвес может быть уволен через полтора месяца после назначения на пост

В ближайшее время руководство «Севильи» может принять решение об увольнении главного тренера андалусийского клуба Диего Алвеса из-за неудачного выступления команды в Лиге чемпионов. Об этом сообщает COPE.

По информации источника, после поражения «Севильи» в минувшем матче Лиги чемпионов с ПСВ со счётом 2:3, из-за которого она лишилась шансов на выход в плей-офф турнира, руководство испанского клуба активизировало работу по поиску нового наставника команды. Подчёркивается, что определяющим для Алвеса станет грядущий матч испанской Примеры с «Вильярреалом», который состоится 3 декабря. При этом руководство «Севильи» заинтересовано в том, чтобы после Алвеса команду возглавил нынешний тренер «жёлтой субмарины» Марселино Тораль, который ранее уже работал с «Севильей».

Напомним, Алвес был назначен на пост наставника андалусийского клуба 10 октября 2023 года.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.