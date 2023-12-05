Марцел Личка ответил на вопрос о возможном переходе Сутормина в «Динамо»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка отметил, что полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин — хороший игрок, но задумываться о его трансфере стоит только после разговора с руководством сине-бело-голубых.

«Знаю его только по игре за «Зенит», в «Оренбурге» не помню. Он бывший игрок Федотова, работал с Ойеволе, который сейчас в моём тренерском штабе. Не хочу сейчас рассуждать об этом. Надо поговорить с руководством. Алексей — хороший игрок», — приводит слова Марцела Лички «Матч ТВ».

Напомним, в сезоне-2023/2024 у 29-летнего футболиста в активе 12 матчей во всех турнирах и две голевые передачи. Контракт Сутомина с клубом рассчитан до лета 2025 года. На данный момент трансферная стоимость полузащитника оценивается в € 1,8 млн. Известно, что ранее заинтересованность в хавбеке проявляли и другие клубы из РПЛ, в числе которых ЦСКА, «Ростов» и «Балтика».