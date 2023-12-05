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РПЛ анонсировала зимний турнир в стиле трейлера GTA 6

РПЛ анонсировала зимний турнир в стиле трейлера GTA 6
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Российская Премьер-Лига анонсировала Зимний кубок РПЛ в стиле трейлера к игре GTA 6, который вышел недавно и стал обсуждаемым в соцсетях.

Ролик опубликован в официальном телеграм-канале Российской Премьер-Лиги

Напомним, Зимний кубок РПЛ в 2024 году пройдёт в Абу-Даби. Прошлый розыгрыш турнира проходил с 2 по 11 февраля 2023 года в Абу-Даби, в нём участвовали четыре клуба из чемпионата России — «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи». Победителем товарищеского соревнования стал московский «Спартак».

А вот что было в реальном трейлере GTA 6!
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После 17 туров нынешнего сезона РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Краснодар». Командам остаётся провести ещё один тур, после чего они уйдут на зимнюю паузу в сезоне. В этот же период будет открыто трансферное окно.

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