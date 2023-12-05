Экс-видеоаналитик «Ниццы»: Галтье называл чернокожих игроков соперника Кинг-Конгами

Бывший видеоаналитик «Ниццы» Хашим Али Мбае дал полиции показания против экс-наставника французского клуба Кристофа Галтье, обвиняющегося в дискриминации и расистском поведении. Об этом информирует AS.

Сообщается, что Мбае был крайне удивлён поведением Галтье во время матча с «Сент-Этьеном», проходившего в сентябре 2021 года. В перерыве этой встречи, рассказывая о тактических нюансах игры, французский специалист назвал двух чернокожих защитников соперника, Ароля Мукуди и Микаэля Наде, двумя Кинг-Конгами.

Также бывший видеоаналитик сообщил, что однажды услышал, как Галтье говорит, что он не любит алжирцев — из-за того, что, по его словам, «они слишком резкие».

Напомним, суд по делу Галтье должен состояться 15 декабря. Французу может грозить три года тюремного заключения.